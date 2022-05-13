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Галустян раскрыл отношение к критике

Комик Михаил Галустян заявил, что хорошо относится к конструктивной критике своих проектов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Михаил Галустян раскрыл отношение к критике своих проектов. Об этом он рассказал в интервью для журнала «Стольник».

По словам Галустяна, он хорошо относится к конструктивной критике от авторитетных коллег. «Я часто даю свои работы в первую очередь на суд коллег и как раз хочу, чтобы они меня подвергали критике», — уточнил комик.

Также актер заявил, что благоприятно воспринимает рекомендательные замечания, которые высказывает аудитория. При этом он отметил, что не считает такие комментарии настоящей критикой. «Критиковать могут компетентные люди, некомпетентные могут просто выразить свое мнение, иногда очень емко и категорично», — добавил он.

Ранее Галустян также рассказал о сложностях работы с певицей и своей соведущей по шоу «Звезды в Африке» Ольгой Бузовой. По его словам, артистка очень требовательна к себе и своим коллегам. Вместе с этим он подчеркнул, что ему комфортно работать с Бузовой.

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Евгения Наумова
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