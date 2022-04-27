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Галустян рассказал о сложностях работы с Бузовой

Галустян заявил, что другим людям нелегко работать с Бузовой из-за ее требовательности

Фото: Дмитрий Рогулин / Globallookpress.com

Популярный шоумен и актер Михаил Галустян назвал сложность работы с певицей и своей соведущей по программе «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Ольгой Бузовой. Характер звезды он описал в беседе с изданием «Телепрограмма».

«Не могу сказать, что другим людям легко работать с Олей (Ольгой Бузовой — прим. «Ленты.ру»), так как она очень требовательная и к себе, и к коллегам», — рассказал Галустян. Вместе с тем шоумен подчеркнул, что так как он обладает такими же чертами характерами, ему комфортно работать с певицей.

Помимо того, актер назвал соведущую очень работоспособной. Он также заявил, что Бузова — «человек-праздник», который моментально приковывает к себе внимание окружающих.

Ранее о поведении Бузовой на съемках «Звезд в Африке» рассказала актриса Наталья Рудова. Она назвала ведущую проекта профессионалом. По словам Рудовой, Бузова уважительно относится к коллегам, героям программы и персоналу.

Перед этим Галустян также описал строгое правило на съемках «Звезд в Африке». Шоумен заявил, что команде проекта запретили выходить ночью из дома поодиночке. Такая мера была принята из-за того, что в это время суток в саванне может быть опасно.

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Маргарита Щигарева
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