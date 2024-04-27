Актриса «Уральских пельменей» рассказала об отношениях звезд проекта

Корнева из «Уральских пельменей» заявила, что артисты решают вопросы командой

Актриса юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как строятся отношения между артистами. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Кто мы?».

Корнева согласилась с высказыванием ведущей о том, что проект представляет собой выстроенную экосистему. Она также обратила внимание на то, как артисты шоу взаимодействуют друг с другом. «На самом деле я поняла, почему они вместе до сих. Потому что все вопросы решаются командно. Вообще все. Творческие вопросы, вопросы бизнеса, еще чего-то», — заявила актриса.

Звезда «Уральских пельменей» также пояснила, что за время работы с коллегами успела хорошо их узнать. По ее словам, благодаря доверительным отношениям и совместному решению проблем артисты не совершают неожиданных для команды поступков. «Ты понимаешь, что даже если это будет финт, это будет очень предсказуемый финт», — заключила юмористка.

Ранее PR-директор «Уральских пельменей» Наталья Ткачева описала свои впечатления от взаимодействия с артистами шоу. Она отметила, что юмористы очень послушные и дисциплинированные.