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18:55, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Актриса «Уральских пельменей» рассказала об отношениях звезд проекта

Корнева из «Уральских пельменей» заявила, что артисты решают вопросы командой

Кадр: @AlenaBoldyk / YouTube

Актриса юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как строятся отношения между артистами. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Кто мы?».

Корнева согласилась с высказыванием ведущей о том, что проект представляет собой выстроенную экосистему. Она также обратила внимание на то, как артисты шоу взаимодействуют друг с другом. «На самом деле я поняла, почему они вместе до сих. Потому что все вопросы решаются командно. Вообще все. Творческие вопросы, вопросы бизнеса, еще чего-то», — заявила актриса.

Звезда «Уральских пельменей» также пояснила, что за время работы с коллегами успела хорошо их узнать. По ее словам, благодаря доверительным отношениям и совместному решению проблем артисты не совершают неожиданных для команды поступков. «Ты понимаешь, что даже если это будет финт, это будет очень предсказуемый финт», — заключила юмористка.

Ранее PR-директор «Уральских пельменей» Наталья Ткачева описала свои впечатления от взаимодействия с артистами шоу. Она отметила, что юмористы очень послушные и дисциплинированные.

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      Мария Большакова
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