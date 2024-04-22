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20:44, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыто закулисье работы с актерами из «Уральских пельменей»

Наталья Ткачева

Наталья Ткачева. Кадр: Пельмени Family / YouTube

PR-директор шоу «Уральские пельмени» Наталья Ткачева раскрыла закулисье работы с артистами. Подробности она описала на видео, доступном на YouTube-канале проекта.

Ткачева уточнила, что она работает над созданиями афиш для концертов. По ее словам, участники коллектива участвуют в специальных фотосессиях для афиш.

«Они у нас очень послушные в этом плане, на самом деле. Они жутко дисциплинированные. Чем легче мы им и чем четче объясним, что от них надо, тем они лучше это сделают», — описала особенности поведения юмористов Ткачева.

PR-директор добавила, что больше всего создатели афиш и сами артисты любят, когда для фотосессии нужно перевоплощаться в исторических личностей или персонажей кино.

Ранее администратор по питанию сотрудников команды «Уральские пельмени» Валерия Хусаинова раскрыла райдер артистов. Она заявила, что актеры любят полезные снеки, а также питаются заранее заказанной из ресторана едой.

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      Мария Большакова
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