В ООН заявили о получении письма от Лаврова с вопросами о провокации в Буче

В ООН получили письмо Лаврова с вопросами о провокации в Буче и готовят ответ

В ООН получили письмо от главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокации в Буче в 2022 году, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что ответ пока не отправлен, но находится в стадии подготовки.

Письмо было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу в начале текущего месяца. В нем указано, что Москва ждет четкие ответы, а не отписки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Секретариата ООН перестать покрывать провокацию в Буче. Она указала, что Москва требует поспособствовать проведению тщательного расследования произошедшей провокации.