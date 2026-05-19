21:00, 19 мая 2026Бывший СССР

Украина признала взятие Россией Красноармейска и Димитрова спустя полгода

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Украине спустя полгода признали взятие Вооруженными силами (ВС) России Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на аналитический паблик Deep State.

«Помимо Покровска, полностью под российским контролем, судя по Deep State, находится и соседний Мирноград», — говорится в публикации.

Вечером 30 ноября 2025 года президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Там начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему, что Красноармейск перешел под контроль российских войск.

О взятии Димитрова Путину доложили 27 декабря 2025 года. Тогда же стало известно об установлении контроля над Гуляйполем в Запорожской области.

