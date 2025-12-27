Кремль: Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Командующие группировками «Центр» и «Восток» в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает в субботу, 27 декабря, ТАСС.

В свою очередь начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении города Степногорск в Запорожской области.

Помимо этого, на совещании было заявлено об освобождении силами группировки «Центр» населенных пунктов Артемовка и Родинское в ДНР.

Глава государства заявил, что все стоящие перед Вооруженными силами России задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняются в соответствии с замыслом. Также президент отметил, что создание полосы безопасности на границе России и Украины идет хорошими темпами.

Ранее 27 декабря в группировке войск «Запад» прокомментировали ситуацию в Купянске. Отмечалось, что все атаки подразделений Вооруженных сил Украины, пытающихся прорваться к городу, отражены, утраты территории не допущено.