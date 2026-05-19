Драгоне: Идея создания европейской армии является нонсенсом

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что идея создания единой армии Европы является нонсенсом. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь какое-то недоразумение. У нас уже есть набор национальных армий… Мы не можем думать о европейской армии. Это нонсенс, потому что даже у НАТО нет единой армии», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что де-факто в Европейском союзе уже единая армия. «В принципе, в Евросоюзе, если взять де-факто, и так единая армия. Они постоянно проводят совместные учения», — отметил политик.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.