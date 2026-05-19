19:56, 19 мая 2026Мир

В НАТО идею создания единой армии Европы назвали одним словом

Драгоне: Идея создания европейской армии является нонсенсом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что идея создания единой армии Европы является нонсенсом. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь какое-то недоразумение. У нас уже есть набор национальных армий… Мы не можем думать о европейской армии. Это нонсенс, потому что даже у НАТО нет единой армии», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что де-факто в Европейском союзе уже единая армия. «В принципе, в Евросоюзе, если взять де-факто, и так единая армия. Они постоянно проводят совместные учения», — отметил политик.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

