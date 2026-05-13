В России высказались о создании единой армии в ЕС

Депутат Колесник: Де-факто в ЕС уже единая армия

Де-факто в Евросоюзе (ЕС) уже единая армия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об угрозе для Россия от официального объединения вооруженных сил стран ЕС депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«В принципе, в Евросоюзе, если взять де-факто, и так единая армия. Они постоянно проводят совместные учения. Недавно проводились учения на морской границе с Калининградской областью. Постоянно проводятся совместные учения на территории Литвы, на территории Латвии», — отметил Колесник.

Депутат добавил, что в связи с этим предложение Испании официально создать общую армию ЕС — масло масляное.

«Если они ее создадут, значит, американские базы могут уйти с территории Евросоюза. Нам только хорошо. Когда они кучно находятся, с ними легче разбираться, чем по отдельности. Понятно, что это против нас направлено», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо создать собственные вооруженные силы.

По его словам, объединение должно нарастить свой военный потенциал, потому что европейцы не могут «просыпаться каждое утро, задаваясь вопросом, что США сделают дальше». Он отметил, что кризис, сложившийся вокруг Ирана, оказался для Европы определяющим моментом в вопросе стратегической автономии.

