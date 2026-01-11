Реклама

В Европе призвали создать 100-тысячную армию

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы. С таким призывом выступил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает BNS.

«Заменой 100 тыс. американских военных должны стать сводные вооруженные силы Евросоюза такой же численности», — считает Кубилюс. Кроме того, он добавил, что нужно сформировать орган, который будет отвечать за решение вопросов в сфере безопасности. По задумке еврокомиссара, в него могут войти постоянные участники и те, кто будет меняться по ротации. Всего в новом органе Кубилюс видит 10-12 участников.

Ранее стало известно, что некоторые чиновники Евросоюза опасаются, что США могут получить Гренландию в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.

