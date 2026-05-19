20:56, 19 мая 2026

В российском регионе лошадь позвала человека на помощь жеребенку

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

В Башкирии лошадь позвала человека на помощь, чтобы спасти своего жеребенка. Информацию публикует Telegram-канал UTV.

По словам фермера Сагитзяна Идиятуллина из села Улу-Теляк Иглинского района, во время прогулки животное заметило людей и стало взывать о помощи. В результате он последовал за скакуном и увидел, что детеныш попал в западню — застрял между двумя стволами березы. Идиятуллин вызволил испуганное животное.

«Пришла навстречу, просит о помощи. Думаю, что-то неладное. Видно, что родила давно, но жеребенка не видно. Смотри, какой интеллект у кобылы!» — восхитился житель российского региона.

Ранее в мае полицейский спас пятерых человек из огня по пути на работу. В Челябинской области оперуполномоченный полиции Богдан Бульчук ехал на сообщение о преступлении, когда увидел черный дым над частным домом.

