В российском регионе лошадь позвала человека на помощь жеребенку

В Башкирии лошадь позвала человека на помощь жеребенку

В Башкирии лошадь позвала человека на помощь, чтобы спасти своего жеребенка. Информацию публикует Telegram-канал UTV.

По словам фермера Сагитзяна Идиятуллина из села Улу-Теляк Иглинского района, во время прогулки животное заметило людей и стало взывать о помощи. В результате он последовал за скакуном и увидел, что детеныш попал в западню — застрял между двумя стволами березы. Идиятуллин вызволил испуганное животное.

«Пришла навстречу, просит о помощи. Думаю, что-то неладное. Видно, что родила давно, но жеребенка не видно. Смотри, какой интеллект у кобылы!» — восхитился житель российского региона.

