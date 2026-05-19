20:19, 19 мая 2026

Предложение Каллас быть посредником в диалоге с Россией назвали насмешкой

Виктория Кондратьева

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал насмешкой разговоры о том, что верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас может быть посредником в диалоге Киева и Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разговоры о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя», — сказал он.

Небензя, говоря о Каллас, подчеркнул, что эта «дипломатка» не имеет никакого представления о дипломатии.

11 мая глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в интересах Каллас не быть переговорщиком. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин подчеркивал, что переговорщиком может быть кто угодно, кто не успел наговорить много плохого.

