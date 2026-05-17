14:04, 17 мая 2026Мир

В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

Песков: В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В России обсудили возможность главы евродипломатии Каи Каллас стать участником переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это не в ее интересах. Его слова передает РИА Новости.

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», — сказал Песков.

11 мая Каллас заявила, что может стать переговорщиком в диалоге России и Евросоюза. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли представлять ЕС вместо бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого предложил президент России Владимир Путин.

Говоря о желании Каллас, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась одним словом — «зря».

