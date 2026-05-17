Россиянка обманула десятки людей при продаже техники Apple

Жительница Рязани обманула более 50 человек при продаже техники Apple
Екатерина Графская

В Рязани 35-летняя женщина продавала знакомым айфоны и макбуки «по себестоимости», обещая технику по сниженным ценам благодаря «своим каналам» поставок. По словам пострадавших, общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сначала сделки проходили успешно — покупатели получали устройства дешевле рыночной стоимости. После этого женщину начали советовать друзьям и знакомым, а количество заказов быстро выросло.

Со временем поставки начали задерживаться. Женщина продолжала принимать деньги, обещая скоро передать устройства, однако потом перестала выходить на связь. По оценкам пострадавших, жертвами схемы стали более 50 человек.

Одна из потерпевших рассказала, что передала аферистке около 2,5 миллиона рублей — часть средств принадлежала ей, часть знакомым. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что мошенники используют плановое отключение воды для обмана россиян.

