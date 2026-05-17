Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 17 мая 2026Мир

В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

Нетаньяху: На создание систем защиты от FPV-дронов не будут жалеть денег
Вячеслав Агапов

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Израиль не будет жалеть денег на создание систем защиты от FPV-дронов. Так пообещал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

Выступая на заседании кабинета министров, глава правительства заявил, что дроны на оптоволокне — особый тип угрозы. Перед государством стоит задача по нейтрализации угроз FPV-дронов, и на реализацию этой цели не пожалеют никаких средств. Совместно с министерством обороны собрана спецгруппа разработчиков, включая представителей гражданского сектора.

«За две недели я провел три встречи, но на встрече, состоявшейся несколько дней назад, я сказал им нечто, что их несколько удивило: "У вас нет бюджетных ограничений". Чего бы это ни стоило, это того стоит. Насколько мне известно, у вас также нет предела творчеству и воображению, потому что вы лучшие в мире», — пояснил Нетаньяху.

12 мая беспилотник «Хезболлы» нанес удар по пусковым установкам «Железного купола» на севере Израиля и уничтожил их. Как сообщает Military Watch Magazine, пусковые установки были размещены на военном объекте Джаль аль-Алам на севере Израиля. Аналитики, которые изучили видео, предположили, что в боевой части беспилотников могли быть установлены боевые части от гранатометных выстрелов для РПГ-7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok