Дроны уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

MWM: БПЛА «Хезболлы» уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

Беспилотник «Хезболлы» нанес удар по пусковым установкам «Железного купола» на севере Израиля и уничтожил их. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Издание сообщает, что пусковые установки были размещены на военном объекте Джаль аль-Алам на севере Израиля. Аналитики, которые изучили видео, предположили, что в боевой части беспилотников могли быть использованы боевые части от гранатометных выстрелов для РПГ-7.

В начале конфликта с Ираном Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты батарею противоракетной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания.