Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 12 мая 2026Мир

Дроны уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

MWM: БПЛА «Хезболлы» уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотник «Хезболлы» нанес удар по пусковым установкам «Железного купола» на севере Израиля и уничтожил их. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Издание сообщает, что пусковые установки были размещены на военном объекте Джаль аль-Алам на севере Израиля. Аналитики, которые изучили видео, предположили, что в боевой части беспилотников могли быть использованы боевые части от гранатометных выстрелов для РПГ-7.

В начале конфликта с Ираном Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты батарею противоракетной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

    Пассажиры занялись сексом в бизнес-классе самолета на глазах у бабушки и ее внучки

    Появились подробности об атаке ВСУ на вокзал в российском регионе

    На российский регион обрушилась рекордная снежная буря

    Туристка описала дорогу из России до Грузии фразой «там можно оставить кишки и почки»

    Разработан эффективный способ борьбы с агрессивным раком мозга

    Россиянам назвали самых востребованных специалистов

    Врач объяснила резкие изменения во внешности сына Лукашенко

    Стас «Ай, как просто!» объявил о разводе

    Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok