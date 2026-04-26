15:32, 26 апреля 2026

В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

Израиль передал ОАЭ систему «Железный купол» после первых ракетных ударов Ирана
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

В начале конфликта с Ираном Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты батарею противоракетной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания. Об этом сообщает Axios.

По словам двух израильских и одного американского чиновника, развертывание системы произошло после того, как ОАЭ подверглись массированным ракетным ударам со стороны Ирана. На тот момент по стране было выпущено около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тысячи дронов. По данным Минобороны ОАЭ, «Железный купол» перехватил десятки иранских ракет.

Израиль пошел на этот шаг после переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида. По его итогом Нетаньяху распорядился отправить батарею с перехватчиками и несколько десятков операторов Армии обороны Израиля в ОАЭ Это был первый случай, когда Израиль передал «Железный купол» другой стране, а ОАЭ стали первым государством за пределами США и Израиля, где система была задействована. Один из эмиратских чиновников подчеркнул: «Мы этого не забудем». По его словам, война с Ираном стала «настоящим моментом прозрения», когда стало видно, кто является настоящим союзником.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

Ранее сообщалось, что Иран использует против противовоздушной обороны США и Израиля большое количество старых ракет. Эксперт обратил внимание на то, что Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками.

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

    В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

    Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

    Москвичей предупредили о снеге с дождем на Первомай

    Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

    Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

    В Подмосковье рассказали о спасении медвежонка Дыньки и ее дружбе с Арбузиком

    Медсестра из Чернобыля рассказала о баснословных выплатах для ликвидаторов

    В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

    Все новости
