19:22, 5 апреля 2026

На Западе заявили об «абсолютно точных» ударах Ирана по Израилю

Эксперт Хеннингсен: Иран использует старые ракеты против ПВО США и Израиля
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Иран использует против противовоздушной обороны США и Израиля большое количество старых ракет. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

Эксперт обратил внимание на то, что Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Сейчас, когда у США и Израиля в значительной степени истощились запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков, Иран способен смело запускать залпы старых ракет, несущих гораздо более мощную боевую нагрузку, чем гиперзвуковые, продолжил он. Вероятность того, что такие ракеты пробьют системы ПВО «Железный купол» или ракетные комплексы «Патриот», Хеннингсен назвал более высокой.

Специалист добавил, что в то время как президент США называет Иран исчерпавшей себя силой, можно увидеть от 80 до 100 ракет, каждая волна которых попадает в свои цели в Израиле и в американские объекты в регионе. «Это не случайная удача, а абсолютная точность со стороны иранцев», — заключил он.

Военная кампания США и Израиля против Ирана идет с 28 февраля.

Ранее Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Все новости
