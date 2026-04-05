На Западе заявили об «абсолютно точных» ударах Ирана по Израилю

Эксперт Хеннингсен: Иран использует старые ракеты против ПВО США и Израиля

Иран использует против противовоздушной обороны США и Израиля большое количество старых ракет. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

Эксперт обратил внимание на то, что Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Сейчас, когда у США и Израиля в значительной степени истощились запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков, Иран способен смело запускать залпы старых ракет, несущих гораздо более мощную боевую нагрузку, чем гиперзвуковые, продолжил он. Вероятность того, что такие ракеты пробьют системы ПВО «Железный купол» или ракетные комплексы «Патриот», Хеннингсен назвал более высокой.

Специалист добавил, что в то время как президент США называет Иран исчерпавшей себя силой, можно увидеть от 80 до 100 ракет, каждая волна которых попадает в свои цели в Израиле и в американские объекты в регионе. «Это не случайная удача, а абсолютная точность со стороны иранцев», — заключил он.

Военная кампания США и Израиля против Ирана идет с 28 февраля.

Ранее Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».