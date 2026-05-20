Наука и техника
02:00, 20 мая 2026Наука и техника

Раскрыта правильная частота перезагрузки компьютера

В XDA назвали оптимальной частотой перезагрузки ПК с Windows раз в день
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Журналисты издания XDA перечислили простые пользовательские привычки, которые способствуют ускорению работы Windows. Заметка доступна на сайте медиа.

По словам обозревателя портала Казима Алви, для Windows придумали определенный набор действий, которые должен регулярно выполнять каждый пользователь. Автор объяснил, что они помогут сделать компьютер под управлением операционной системы (ОС) «более плавным, быстрым и отзывчивым».

В первую очереlь специалист раскрыл, с какой частотой нужно выключать или перезагружать персональный компьютер с Windows. По его словам, оптимальная частота — один раз в день. Алви отметил, что ОС от Microsoft недостаточно хорошо оптимизирована, и без регулярной перезагрузки она начинает накапливать в памяти ненужные файлы, задачи и процессы. Также журналист рекомендовал завершать работу программ, а не просто сворачивать их.

В материале говорится, что на диске компьютера нужно всегда иметь свободное пространство — хотя бы 20–25 от общего объема. В противном случае временным файлам и функции виртуальной памяти будет недостаточно места. Также специалист посоветовал ограничивать количество программ, который ОС запускает при включении ПК. В заключение Казим Алви заявил, что необходимо удалять или отключать неиспользуемые процессы или программы.

Ранее стало известно, что Microsoft разрешит пользователям избавиться от бесполезной кнопки Copilot в Windows 11. В будущих обновлениях на нее можно будет «повесить» другие функции.

