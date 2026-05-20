02:54, 20 мая 2026

Кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией раскритиковали

Александра Синицына

Выбор президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от стран Евросоюза с Россией безоснователен. Его кандидатуру раскритиковал финский политик Армандо Мема в разговоре с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

«Выбор Стубба безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности», — подчеркнул Мема.

По его словам, действующий финский лидер является «самым экстремистским и атлантистски настроенным» президентом из всех, кто когда-либо возглавлял страну.

«Как он или такие люди, как [глава дипломатии ЕС Кая] Каллас, могут быть переговорщиками в одном из крупнейших кризисов между Европой и Россией со времен окончания Второй мировой войны?» — задался вопросом политик.

