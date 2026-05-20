03:30, 20 мая 2026

Россиянка описала Армению словами «чужие дети здесь немного общие»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опытная путешественница Елена Лисейкина побывала в Армении и, пообщавшись с друзьями-эмигрантами, описала эту страну словами «чужие дети здесь немного общие». Наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Как рассказала россиянка, ее знакомая Екатерина, которая переехала в Ереван с мужем, испытала «культурный шок» в первую неделю пребывания. Дело в том, что там незнакомые люди на улице трогают детей за щеки, гладят по голове, угощают — и делают это искренне, без злого умысла. «Катя стояла на кассе в магазине, дочка крутилась рядом. Женщина из очереди вдруг протянула руки, взяла девочку к себе на руки, чтобы Кате было удобнее упаковать покупки. Потом поцеловала в щеку и вернула», — привела пример Лисейкина.

Также Екатерина отметила, что первое время оглядывалась на улице — ей казалось, что люди вокруг ругаются друг с другом, так как все разговаривают громко. «Нет, это просто разговор. Обычный, про погоду или про соседа. Просто многие тут разговаривают очень эмоционально, с чувством, в полный голос и с жестикуляцией», — объяснила блогерша.

А встречи знакомых в Армении — это «контактный вид спорта». Армяне привыкли обниматься при встрече, хлопать друг друга по спине и прижиматься щеками. «Здесь так принято между друзьями. Тепло, искренне, совершенно естественно. Просто для человека, выросшего в Москве, где мужчины здороваются рукопожатием, это каждый раз немного неожиданно», — отметила туристка.

При этом, со слов переехавших в Ереван россиян, им комфортно жить в Армении. «Соседи выручают, к мелочам жизни потихоньку привыкают. Хотя, конечно, многие местные привычки у них до сих пор вызывают удивление», — заключила девушка.

Ранее Лисейкина побывала в Ереване и описала свое знакомство с местными жителями словами «личные вопросы — это норма». Туристка отметила, что в Армении к россиянам относятся очень хорошо.

