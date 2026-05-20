04:05, 20 мая 2026

В РЖД раскрыли ожидаемые сроки запуска высокоскоростного интернета во всех поездах

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В РЖД раскрыли ожидаемые сроки запуска высокоскоростного интернета во всех поездах в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора компании Евгения Чаркина.

Чаркин отметил, что сделать доступным для всех пассажиров интернет станет возможным в 2028 году. Однако все будет зависеть от наличия необходимого оборудования.

«Когда будет развернута полноценная спутниковая группировка, когда будет произведено достаточное количество оборудования, терминалов для приема на подвижной состав. По планам, которые мы слышим от коллег, в 2028 году сервис должен заработать», — подчеркнул Чаркин.

Замгендиректора напомнил, что проект по запуску высокоскоростного стабильного интернета в поездах РЖД реализуется с компанией «Бюро 1440». Уже была подписана дорожная карта, которая предусматривает тестирование оборудования на «Ласточках» и «Сапсанах».

Ранее в российском городе был запущен новый способ оплаты метро с использованием сервиса «Геопэй».

