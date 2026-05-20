Экс-премьер Польши Миллер жестко раскритиковал Каллас за слова о поражении РФ

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X жестко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Поводом послужило ее высказывание о поражении России. «Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа», — написал Миллер.

Ранее, выступая на конференции, Каллас задалась вопросом: если ЕС не может оказать ощутимого давления на Россию, то как Брюссель сможет победить Китай? При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.

11 мая глава евродипломатии допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в интересах Каллас не быть переговорщиком. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин подчеркивал, что переговорщиком может быть кто угодно, кто не успел наговорить много плохого.