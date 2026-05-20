Глава Минобороны Финляндии оказался в неловкой ситуации из-за обвинения в адрес России

Iltalehti: Хяккинен оказался в неловкой ситуации из-за обвинения в адрес России

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккинен оказался в неловкой ситуации из-за обвинения в адрес России. Он попытался вменить Москве вину за появление в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии украинских дронов, передает Iltalehti.

Тогда в ходе брифинга у министра уточнили, располагает ли он какими-либо доказательствами, что РФ перенаправляет беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Финляндию или страны Балтии. В ответ он замялся и произнес нечто странное.

«Мы знаем, что у России есть возможность решительно пресечь как минимум эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары беспилотников по Санкт-Петербургу и Москве, а также близлежащим городам», — произнес Хяккинен.

Никаких подтверждающих его слова фактов глава финского оборонного ведомства так и не привел, говорится в статье. Он отказался от дальнейших комментариев по этой теме.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии, выяснили ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Рига выразила категорический протест в связи с этим заявлением.