Евросоюз призвали признать исключительность Украины

Буданов: Украина не может ждать 10 лет, чтобы вступить в Евросоюз

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов призвал к ускоренному вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, ни одна страна ранее не проходила этот путь в условиях полномасштабной войны, а развитие украинской экономики станет выгодной инвестицией для ЕС. «Украина не может ждать этого события 10 лет», – подчеркнул он.

Ранее Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.

При этом политолог Федор Лукьянов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для самого союза.