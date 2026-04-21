20:54, 21 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский повторил одно требование к ЕС

Зеленский потребовал от Брюсселя назвать дату вступления Украины в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в нидерландской телепередаче Buitenhof, выпуск которой доступен на YouTube.

«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ЕС рискует потерять Украину, так же как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.

Зеленский также высказался об облегченном варианте вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Брюссель не должен предлагать такой вариант Киеву, и призвал организацию быть честной.

