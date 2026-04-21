Зеленский высказался об облегченном варианте вступления Украины в ЕС

Зеленский призвал не предлагать Украине облегченный вариант вступления в ЕС

Европейский союз (ЕС) должен быть честен с Украиной и не предлагать ей облегченный вариант вступления в сообщество. О формах членства в ЕС высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Пожалуйста, скажите, что нам надо сделать, чтобы быть на том же уровне, что и вы. Не предлагайте нам таких условий, как "облегченный ЕС" или статья пять [соглашения о НАТО], как с гарантиями безопасности. Пожалуйста, будьте с нами честными», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что Европа должна относиться к Украине как к равноправной стране и это должно выражаться на уровне легальных процедур.

