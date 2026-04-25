Шансы вступления Украины в Евросоюз оценили

Политолог Лукьянов: Вступление Украины в Евросоюз станет масштабным потрясением

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет потрясением для самого союза, заявил политолог Федор Лукьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что Украина находится в боевых действиях и полностью зависит от внешнего финансирования.

«Украина — это страна, находящаяся в военных действиях, с разрушенной экономикой, с разрушенной инфраструктурой, полностью зависимой от внешнего финансирования по всем направлениям, не только по военным военному снабжению, но и по поддержанию экономики в дееспособном состоянии», — сказал Лукьянов.

Все прекрасно понимают, что Украина не может вступить в ЕС. Если она вступит в ЕС, это будет невероятного масштаба потрясение уже не для Украины, а для самого союза Федор Лукьянов политолог

По словам политолога, нет ни одного рационального основания для того, чтобы принимать Украину в Евросоюз, кроме политического символизма.

«Поэтому все разговоры, на мой взгляд, просто лишены каких бы то ни было оснований. Это такая попытка политической игры, попытка давления Киева на его европейских партнеров. В каком-то смысле он, наверное, прав. Ему все время надо их держать в состоянии того, что они чего-то должны Украине: раз вы нам не даете то, что вы обязаны дать, например, членство, то тогда хотя бы дайте ряд других вещей. На мой взгляд, это так надо воспринимать, это не надо обсуждать как реальную перспективу», — добавил Лукьянов.

Издание Le Monde ранее сообщало, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз вызывает опасения у членов сообщества из-за системной коррупции в стране, ее размеров, крупного аграрного сектора, а также масштабов армии и оборонной промышленности.