11:32, 24 апреля 2026

В Европе увидели главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Le Monde: Вступление Украины в ЕС вызывает опасения у его членов из-за коррупции
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Потенциальное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) вызывает опасения у членов сообщества из-за системной коррупции в стране. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«После разблокировки кредита Киеву в 90 миллиардов европейские лидеры, собравшиеся в четверг в кипрской Айя-Напе на неформальный саммит, сохраняли осторожность в вопросе начала переговоров о присоединении и отвергали какие-либо особые привилегии или ускоренную процедуру», — передает издание.

Отмечается, что опасения стран сообщества прежде всего связаны с «размером Украины, ее крупным аграрным сектором, нынешним масштабом ее армии и оборонной промышленности, а также хроническими проблемами с коррупцией».

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейскую комиссию (ЕК) предоставить Украине «точный график вступления» в ближайшие недели, но «дальше этой просьбы заходить не стал». Помимо этого, европейские лидеры уже несколько месяцев рассматривают варианты «сближения Киева с Брюсселем» без ее полноценного вступления, но какого-либо решения пока нет.

Ранее стало известно, что будущий премьер-министр Венгрии не поддержит инициативу об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

