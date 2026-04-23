Стала известна позиция Мадьяра по членству Украины в ЕС

Bloomberg: Мадьяр не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии не поддержит инициативу об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Не стоит ожидать, что Мадьяр внезапно поддержит вступление Украины в ЕС после того, как [премьер Венгрии Виктор] Орбан несколько месяцев блокировал официальные переговоры ЕС с Киевом (...) Мадьяр, по крайней мере, может позволить ЕС начать официальные переговоры с Украиной, хотя вряд ли он поддержит идею ускоренного вступления в ЕС, которая встречает широкое сопротивление», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

При этом собеседник агентства указал, что Франция и Германия могут начать обсуждать альтернативы полноценному членству Украины в сообществе.

13 апреля Мадьяр заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Он обосновал решение сложной экономической ситуацией. Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в ЕС.