Путин описал встречу с Си Цзиньпином китайской поговоркой

Путин в Пекине назвал Си Цзиньпина дорогим другом и впомнил китайскую поговорку

Президент России Владимир Путин, встретившись в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом. Он также описал событие китайской поговоркой, передает ТАСС.

«Дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: "Не виделись день, а как будто минуло три осени"», — сказал российский лидер.

Путин заверил, что действительно рад встрече с китайским лидером, и оотметил, что «мы сверяем постоянно часы: и лично, и через наших помощников».

Владимир Путин прибыл в Китай 19 мая, для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами двух стран. У самолета президента РФ встретил глава МИД страны Ван И и проводил до автомобиля Aurus.

20 мая Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Момент сняли на видео.