Стало известно о 52 готовившихся атаках на российские учебные заведения в России

С начала 2026 года МВД предотвратило 52 нападения на учебные организации в 29 регионах России. Об этом заявил заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума «Антитеррор», передает ТАСС.

По его словам, с начала 2026 года выявлено семь фактов оправдания деятельности террористической организации «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). «Эти дети пойманы нами на грани. Самому младшему 11 лет, но в основном это подростки 14-15 лет», — сказал Богданов.

Кроме того, как заявил замглавы ГУ по противодействию и экстремизму МВД России, правоохранители ежедневно выявляют более 10 несовершеннолетних, придерживающихся идеологии скулшутеров. Он отметил, что за четыре месяца 2026 года уже отработало более тысячи подростков во всех регионах России.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за последние три года под влияние украинских неонацистов и террористов попало более 2,5 тысяч молодых людей.

