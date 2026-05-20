Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:43, 20 мая 2026Силовые структуры

Стало известно о 52 готовившихся атаках на российские учебные заведения в России

С начала 2026 года МВД предотвратило 52 нападения на учебные организации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С начала 2026 года МВД предотвратило 52 нападения на учебные организации в 29 регионах России. Об этом заявил заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума «Антитеррор», передает ТАСС.

По его словам, с начала 2026 года выявлено семь фактов оправдания деятельности террористической организации «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). «Эти дети пойманы нами на грани. Самому младшему 11 лет, но в основном это подростки 14-15 лет», — сказал Богданов.

Кроме того, как заявил замглавы ГУ по противодействию и экстремизму МВД России, правоохранители ежедневно выявляют более 10 несовершеннолетних, придерживающихся идеологии скулшутеров. Он отметил, что за четыре месяца 2026 года уже отработало более тысячи подростков во всех регионах России.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за последние три года под влияние украинских неонацистов и террористов попало более 2,5 тысяч молодых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине для переговоров. Что известно о первых соглашениях с Китаем?

    Вэнс оценил вероятность вечной войны с Ираном

    41-летняя женщина рассказала об особенностях жизни с 80-летним мужем

    Названы самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

    Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Названный бомжом конгрессмен намекнул на участие в выборах президента США

    ЕС почти вдвое увеличил закупки ряда товаров из России

    Поставки российского газа в Китай взлетели

    ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги в российском регионе

    Россиян призвали посмотреть на одно явление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok