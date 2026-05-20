Пленный рассказал о больших потерях ВСУ в Черниговской области

Бывший СССР
08:31, 20 мая 2026

Пленный Захарчук: ВСУ несут большие потери в Черниговской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские военные несут большие потери в Черниговской области из-за ударов российской армии. Об этом рассказал пленный снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Захарчук, передает ТАСС.

«У нас очень сильно ощущается огневое воздействие Российской Федерации в плане артиллерийских ударов, минометных ударов, очень много ударов БПЛА осуществляется», — рассказал военный.

Он добавил, что позиции украинских войск не оборудованы должным образом, не включают системы радиоэлектронной борьбы и связь.

Ранее пленный контрразведчик ВСУ и агент СБУ Сергей Михайлов выдал России десятки координат, связанных украинскими войсками, для ударов в тыловой и фронтовой зонах.

