Страна НАТО нарастила импорт российской пшеницы

«Агроэкспорт»: Отгрузки российской пшеницы в Турцию выросли в 4,3 раза

Поставки российской агропромышленной продукции в Турцию за первые три месяца 2026 года выросли на 54 процента относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 1,1 миллиарда долларов. Эти данные «Агроэкспорта» процитировали «Известия».

На первом месте оказалась пшеница, экспорт которой на турецкий рынок увеличился в 4,3 раза и превысил 400 миллионов долларов. За ней — подсолнечное масло с результатом в 340 миллионов. Третья позиция досталась кукурузе. Турция нарастила импорт этой продукции в 6,5 раза, до 88 миллионов. Поставки ячменя подскочили в 16 раз (до 56 миллионов долларов).

В конце апреля сообщалось, что за неполный сезон 2025/2026 главными покупателями российской пшеницы оказались Египет и Турция. В июле-марте поставки данной агрокультуры в африканскую страну увеличились на 2 процента и достигли 7,8 миллиона тонн. Это позволило Египту сохранить за собой статус крупнейшего импортера российской пшеницы. Турция купила свыше 6 миллионов тонн, нарастив закупки примерно в 2,6 раза.