Сексолог подсказала неожиданное решение частой во время орального секса проблемы

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Софи Роос подсказала неожиданный способ снизить выраженность рвотного рефлекса при оральном сексе. Совет специалистки приводит HuffPost.

По словам Роос, решить эту проблему помогает мягкое надавливание на определенные точки. Она уточнила, что первая такая зона — это мягкая часть перепонки между большим и указательным пальцем, вторая точка расположена на внутренней стороне запястья, примерно на три пальца ниже сгиба, а третья находится под нижней губой, в ямке на подбородке.

Сексолог отметила, что этот совет пришел из акупунктуры и на многих он вообще не действует. Однако поскольку он не наносит вреда, Роос не видит причин запрещать его. «Стимуляция этих точек не борется сама по себе со рвотным рефлексом. Скорее она имеет расслабляющее действие на нервную систему и работает как отвлекающий маневр», — объяснила эксперт.

Ранее сексолог Рауль Падилья заявил, что не каждый половой акт должен завершаться оргазмом. По его мнению, стремление доказать обратное оказывает сильное давление и мешает получать удовольствие.

