07:00, 18 мая 2026

Опровергнут снижающий удовлетворенность женщин сексом миф

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Рауль Падилья опроверг популярный миф, который негативно влияет на удовлетворенность женщин сексом. Его слова передает издание CuidatePlus.

«Существует ошибочное убеждение, что каждый половой акт должен заканчиваться оргазмом, и это создает огромное давление», — заявил Падилья. По его словам, этот миф порождает у женщин тревогу по поводу того, что они не достигнут кульминации во время интимной близости.

Специалист призвал не воспринимать женский оргазм в качестве награды партнеру. «Он зависит не от мастерства партнера, а от способности женщины расслабиться, отпустить ситуацию и позволить себе увлечься», — пояснил сексолог. Если женщина вынуждена постоянно думать о достижении кульминации, то естественная смазка перестает выделяться, а половой акт не приносит удовольствия, подчеркнул он.

Ранее сексолог Бенджамин Дэвис объяснил, почему молодые мужчины сталкиваются с эректильной дисфункцией. По его словам, в этом возрасте большое значение имеет психологический фактор.

