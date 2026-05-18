Мужчину и женщину с множественными ранениями нашли в Москве

СК: В Москве обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ранениями

Мужчину и женщину с множественными ранениями нашли в московской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Тела обнаружили 17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука на северо-востоке города. Выдвинута версия о насильственной смерти.

В настоящее время проводится доследственная проверка для установления обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

