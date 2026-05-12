18:02, 12 мая 2026

В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мурманске троих жителей обвинили в бандитизме и расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 209 («Создание устойчивой вооруженной группы и участии в ней») и 105 («Убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенным организованной группой из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в 2008 году один из обвиняемых решил расправиться с двумя братьями, которые были акционерами одного из заводов, с целью запугивания владельца предприятия и незаконного завладения им. К преступлению он привлек своих знакомых и родственников, после чего они нашли огнестрельное оружие.

Ночью 19 марта 2008 года злоумышленники похитили одного из братьев, привезли на завод, где насильно удерживали и избивали. Затем отвезли его в лес и расправились. После этого в период с марта 2008 по июль 2015 года они совершили несколько покушений на второго пострадавшего.

В 2016 году в ходе расследования уголовного дела при обыске на территории завода были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, а также различные боеприпасы. Тело пострадавшего не обнаружено.

При дополнительных осмотрах с применением криминалистических устройств в районе пятого километра автомобильной дороги Кола — Лотта обнаружено оружие и по нему назначена баллистическая судебная экспертиза.

В 2019 году фигуранты признаны виновными в вымогательстве и похищении человека, а один из них — в подготовке к расправе. Им назначены сроки от десяти до 15 лет лишения свободы.

