10:16, 4 мая 2026Силовые структуры

Порубившего топором изнасилованную россиянку и ее заступницу отправили на пожизненное

В ЯНАО суд приговорил к пожизненному насильника и убийцу двух женщин
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя по делу о насилии и расправе над двумя женщинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следствие и суд установили, что 13 декабря 2025 года в селе Азовы мужчина вместе с двумя знакомыми устроил застолье. Во время распития алкоголя он решил одну из женщин изнасиловать — силой затащил в комнату и надругался. Помочь жертве попыталась вторая россиянка, и тогда он стал наносить и одной, и второй удары топором по голове и телу. Одну из женщин он также принялся душить.

Фигуранта признали виновным по статье 131 («Изнасилование») и пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Известно, что ранее он был неоднократно судим.

