Раскрыты подробности смертельной стрельбы из револьвера в Москве спустя 32 года

В Москве следователи раскрыли убийство в подъезде 32-летней давности

В Москве следователи раскрыли расправу в подъезде 32-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 22 декабря 1994 года украинец, будучи пьян, на лестничной площадке жилого дома выстрелил из револьвера в знакомого, к которому возникла неприязнь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью, сам стрелок скрылся.

В ходе дополнительных следственных действий была установлена личность фигуранта. Мужчине заочно предъявили обвинения по статье 103 («Умышленное убийство») и 218 («Незаконные ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без соответствующего разрешения») УК РСФСР. Он объявлен в розыск.

