Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 4 мая 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности смертельной стрельбы из револьвера в Москве спустя 32 года

В Москве следователи раскрыли убийство в подъезде 32-летней давности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве следователи раскрыли расправу в подъезде 32-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 22 декабря 1994 года украинец, будучи пьян, на лестничной площадке жилого дома выстрелил из револьвера в знакомого, к которому возникла неприязнь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью, сам стрелок скрылся.

В ходе дополнительных следственных действий была установлена личность фигуранта. Мужчине заочно предъявили обвинения по статье 103 («Умышленное убийство») и 218 («Незаконные ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без соответствующего разрешения») УК РСФСР. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске соседи замуровали женщину в собственной квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    В ЕС нашли возможную альтернативу США

    Россиянам объяснили причины запотевания стекол в автомобилях весной

    11-летний российский школьник учился одному трюку и оказался в больнице

    Названа самая острая проблема российского бизнеса

    Возлюбленная Ди Каприо с обнаженной грудью пришла на вечеринку Джеффа Безоса

    Число жертв обрушения рудника в Магаданской области удвоилось

    Высшая квалификационная коллегия приняла отставку главы регионального Верховного суда

    Раскрыты подробности смертельной стрельбы из револьвера в Москве спустя 32 года

    В Европе заявили о расколе из-за поездки лидера одной страны в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok