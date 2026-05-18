Бывший СССР
08:44, 18 мая 2026

Направления с самым большим числом наемников ВСУ раскрыли

Мирошник: Больше всего наемников ВСУ на красноармейском направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Больше всего иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях на фронте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Их перебрасывают с направления на направление, но достаточно много их было на харьковском направлении и на красноармейском направлении [в Донецкой Народной Республике (ДНР)]», — сообщил дипломат.

По его словам, документы иностранных бойцов, сражавшихся за украинскую армию, находили в Часовом Яре и Димитрово.

Ранее Мирошник обвинил Британию в вербовке наемников для ВСУ из наркокартелей. Он отмечал, что среди украинских наемников много колумбийцев, никарагуанцев, а также есть бразильцы и аргентинцы.

