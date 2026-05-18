Одну группу людей призвали отказаться от считающегося полезным завтрака

09:25, 18 мая 2026

Диетолог Дотес: Авокадо и яйца на завтрак препятствуют похудению
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Шейла Дотес призвала желающих снизить вес людей отказаться от популярного и считающегося полезным для здоровья варианта завтрака. Ее рекомендацию приводит издание La Razon.

Так, Дотес посоветовала желающей похудеть группе людей не есть на завтрак авокадо и яйца. По ее словам, хотя эти продукты богаты полезными жирами и белком, они также высококалорийны, поэтому препятствуют коррекции веса, объяснила специалистка.

Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Врач напомнила, что при похудении фундаментальным правилом является создание дефицита калорий. В качестве альтернативного варианта завтрака она предложила смузи из протеинового порошка, молока и фруктов. Благодаря такому подходу можно увеличить потребление белка при одновременном снижении калорийности рациона, отметила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие продукты медленно разрушают организм. По ее утверждению, колбаса повышает риск развития онкологических заболеваний.

