Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

Politico назвало Меркель, Стубба и Драги на роль переговорщика с РФ

В Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Об этом сообщает Politico.

Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Отмечается, что Меркель обладает опытом прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, однако часть европейских политиков считает ее прошлые посреднические усилия неудачными.

Стубб ранее проявлял интерес к подобной роли, но членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в Москве, а Драги воспринимается как более нейтральный кандидат, однако публично он не демонстрировал готовности участвовать в качестве переговорщика.

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией.