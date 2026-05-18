Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:08, 18 мая 2026Из жизни

Кинолог назвала три самые непроблемные породы собак

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jan S. / Shutterstock / Fotodom

Британский кинолог Элли рассказала, у каких пород собак самое образцовое поведение. Их она назвала в видео для TikTok-аккаунта известного дрессировщица Уилла Атертона.

По словам Элли, хорошим поведением отличаются английские мастифы. Они от природы уравновешенные, ласковые и неконфликтные. С ними бывает сложно только из-за их больших размеров.

Среди непроблемных пород девушка также выделила ретриверов. По ее словам, они отлично ладят с людьми и другими собаками. Единственное — ретриверы могут перевозбуждаться: тянуть поводок, прыгать на людей, проявлять чрезмерное дружелюбие. Как отмечает Элли, из-за этих проблем не стоит переживать, поскольку их легко решить правильной дрессировкой.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Третьей послушной породой кинолог назвала кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Элли объяснила, что они милые и общительные. У них адекватный уровень энергии, и они отлично подходят для семей. Кроме того, они раздражаются гораздо меньше, чем другие мелкие породы собак.

Ранее сообщалось, что британский ветеринар Том Ринд-Татт назвал породы, которые не подходят начинающим собачникам. Среди них — французские бульдоги, хаски и таксы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

    Российская пенсионерка приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла

    Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok