Кинолог назвала три самые непроблемные породы собак

Британский кинолог Элли рассказала, у каких пород собак самое образцовое поведение. Их она назвала в видео для TikTok-аккаунта известного дрессировщица Уилла Атертона.

По словам Элли, хорошим поведением отличаются английские мастифы. Они от природы уравновешенные, ласковые и неконфликтные. С ними бывает сложно только из-за их больших размеров.

Среди непроблемных пород девушка также выделила ретриверов. По ее словам, они отлично ладят с людьми и другими собаками. Единственное — ретриверы могут перевозбуждаться: тянуть поводок, прыгать на людей, проявлять чрезмерное дружелюбие. Как отмечает Элли, из-за этих проблем не стоит переживать, поскольку их легко решить правильной дрессировкой.

Третьей послушной породой кинолог назвала кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Элли объяснила, что они милые и общительные. У них адекватный уровень энергии, и они отлично подходят для семей. Кроме того, они раздражаются гораздо меньше, чем другие мелкие породы собак.

Ранее сообщалось, что британский ветеринар Том Ринд-Татт назвал породы, которые не подходят начинающим собачникам. Среди них — французские бульдоги, хаски и таксы.

