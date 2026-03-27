10:28, 27 марта 2026

Ветеринар назвал семь худших пород собак для новичков

Юлия Юткина
Фото: Azukari Photography / Shutterstock / Fotodom

Британский ветеринар Том Ринд-Татт назвал породы, которые не подходят начинающим собачникам. Советы новичкам он дал в разговоре с Daily Mirror.

По словам Ринд-Татта, новичкам не стоит начинать с французских бульдогов. Их слишком часто придется водить к ветеринарам. У бульдогов с рождения серьезные проблемы с дыханием, которые часто требуют дорогостоящих операций.

Второй худшей породой собак для начинающих Ринд-Татт назвал хаски. Он объяснил, что этим собакам необходимы многочасовые тренировки, чтобы они хорошо себя вели. «Заскучавший хаски не просто плохо себя ведет — он роет пути отхода, воет на частотах, привлекающих внимание соседей, и крушит мягкую мебель с эффективностью небольшой бригады демонтажников», — отметил ветеринар.

Кроме того, он посоветовал не заводить первыми бордер-колли, поскольку эти собаки слишком умны. Если не нагружать их мозг, они начнут капризничать. Также в семерку худших пород для новичков вошли кокер-спаниели. Ринд-Татт объяснил, что они обладают неуемной энергией, тяжело переносят разлуку с хозяевами и часто страдают от проблем с ушами.

Помимо прочих, новичкам не стоит заводить такс. Они слишком упрямы: если их не дрессировать, такие собаки будут постоянно пронзительно лаять. Кроме того, Ричард-Татт призвал не покупать малинуа. Хоть на службе у полицейских и военных эти собаки и кажутся дисциплинированными, за их хорошим поведением стоят жесткие тренировки. Они слишком опасны для неопытных собачников из-за своей скорости и силы укуса.

Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Несобачья жизнь Личный опыт: как и зачем стать волонтером в приюте для животных
24 февраля 2015

Еще одной породой, неподходящей новичкам, по мнению ветеринара, является акита-ину. Раньше их разводили для охраны японской королевской семьи и охоты на медведей, поэтому они не привыкли проявлять нежность и делать трюки на потеху хозяевам. Их преданность нужно заслужить.

При этом Ричард-Татт добавил, что ни одна из этих пород не является плохой, просто к ним нужно быть готовым. «Между тем, чтобы любить породу и рекомендовать ее тому, у кого никогда раньше не было собаки, есть разница», — добавил он.

Ранее популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. Среди них — грейхаунды, поскольку их очень легко дрессировать.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Названы главные жертвы грядущего продовольственного кризиса

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Все новости
