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09:12, 16 мая 2025Из жизни

Популярный кинолог назвал три лучше породы собак для новичков

Nine Honey: Кинолог Спиви назвал грейхаундов лучшей породой собак для новичков
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. Мнение специалиста публикует Nine Honey.

На первое место в списке Спиви поставил грейхаундов. Кинолог отметил, что это одна из самых простых в дрессировке пород собак в мире. Кроме того, они не требуют особого ухода. При этом Спиви напомнил, что грейхаундам нужно побольше свежего воздуха и физических нагрузок.

Второй удачной породой для новичков кинолог назвал мопсов. «Хотя у мопсов бывают проблемы со здоровьем, это одни из самых дружелюбных собак на планете», — сказал он.

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Хорошим выбором для начинающих собаководов он счел и золотистых ретриверов. «Совершенное воплощение нежности, ума и дружелюбия по отношению практически ко всем. При этом они достаточно активны, чтобы составить вам компанию во время любой прогулки», — объяснил специалист.

Ранее ветеринар назвала лучшие породы собак для людей, у которых прежде не было питомца. Она поставила золотистых ретриверов на первое место в своем списке.

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