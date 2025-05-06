Ветеринар назвала лучшие породы собак для начинающих

Ветеринар, ведущая TikTok под псевдонимом Сэдди, в одном из своих видео назвала лучшие породы собак для людей, у которых прежде не было питомца. Об этом пишет издание Nottingham Post.

Сэдди считает золотистых ретриверов идеальной породой для начинающих. По ее словам, это исключительно разносторонние собаки, которые всегда стремятся угодить хозяину.

Еще одна порода, которую рекомендует Сэдди, — это питбультерьер. Как она утверждает, многие боятся этих собак, но в действительности они сочетают силу и доброту.

Также в ее список входят грейхаунды, колли, борзые и боксеры, которых она назвала «одними из самых счастливых собак на свете». Кроме того, в рекомендациях Сэдди упоминаются ирландские сеттеры, ирландские волкодавы и вельш-корги-кардиган.

Ранее сообщалось, что британский кинолог Адам Спайви назвал стаффордширских бультерьеров самой дружелюбной породой собак. При этом он заметил, что представители этой породы часто проявляют агрессию к другим собакам.