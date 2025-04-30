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10:03, 30 апреля 2025Из жизни

Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

Кинолог Спайви назвал стаффордширских бультерьеров самой дружелюбной породой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

Британский кинолог назвал стаффордширских бультерьеров самой дружелюбной породой собак. Об этом пишет Daily Express.

Директор и главный тренер центра по тренировке собак Southend Dog Training Адам Спайви утверждает, что стаффордширские бультерьеры прекрасно находят общий язык с хозяевами и детьми, а также терпимы к незнакомцам. Однако, как предостерег Спайви, представители этой породы часто проявляют агрессию к другим собакам.

«Так что, если вы мечтаете каждый день брать собаку в парк, чтобы она бегала с другими собаками, то стаффордширский бультерьер — не лучший выбор», — сказал кинолог. Он добавил, что эту породу лучше не заводить новичкам, так как ее владельцы должны осознавать высокий уровень ответственности и иметь опыт обращения с собаками.

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Спайви добавил, что, несмотря на это, стаффордширские бультерьеры — одна из лучших пород собак для семьи.

Ранее знаменитый британский кинолог Уилл Атертон назвал породу собак, которая выглядит очаровательной, однако станет ужасным выбором для большинства владельцев. Специалист считает, что такой породой является английский спрингер-спаниель.

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