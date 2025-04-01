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11:02, 1 апреля 2025Из жизни

Знаменитый кинолог назвал ужасную породу собак для большинства владельцев

Кинолог Атертон назвал спрингер-спаниелей ужасной породой собак
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Winfried Schäfer / Globallookpress.com

Знаменитый британский кинолог назвал породу собак, которая выглядит очаровательной, однако станет ужасным выбором для большинства владельцев. Мнение специалиста публикует Liverpool Echo.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписаны более 900 тысяч человек. Говоря о правильном выборе питомца, он отметил, что одним из худших вариантов почти для всех владельцев является английский спрингер-спаниель. «На самом деле нет собак, которых бы я ненавидел. Но я твердо верю, что у каждой породы есть свое предназначение. Спрингер-спаниель может быть отличным выбором для одних и ужасным для других», — сказал Атертон.

Кинолог отметил, что эти собаки очень милы, игривы и обучаемы, однако выводились специально для охоты. Атертон пояснил, что спрингер-спаниелей часто заводят, потому что они очень симпатичные, однако большинство владельцев забывают об их изначальном предназначении. «Их вывели для постоянной работы. Чтобы они как бешеные психи продирались через кусты, чертополох и колючую проволоку», — заявил специалист. Он добавил, что из-за этого спрингер-спаниеля очень трудно успокоить.

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Кинолог рассказал, что ему очень часто приводят спрингер-спаниелей с проблемным поведением. Помимо сильного охотничьего инстинкта, эти собаки, несмотря на небольшой размер, очень громко лают, а, заскучав, могут проявлять «разрушительную натуру».

Атертон также отметил, что вырос с несколькими спрингер-спаниелями и прекрасно знает, что это очень симпатичные собаки, однако под миловидной внешностью скрывается «высококлассная, атлетичная машина смерти». Специалист посоветовал желающим завести собаку всегда досконально изучать породу, которая им приглянулась.

Ранее Атертон назвал три породы собак, которые не стоит заводить владельцам-новичкам. На первое место в своем списке он поставил японскую собаку акиту.

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