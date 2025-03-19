Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для владельцев-новичков

Кинолог Атертон назвал немецких овчарок худшей породой для владельцев-новичков

Знаменитый британский кинолог назвал три породы собак, которые не стоит заводить владельцам-новичкам. Мнение специалиста публикует Daily Express.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписаны более 900 тысяч человек. На первое место в собственном списке худших пород для новичков он поставил японскую собаку акиту. Атертон сказал, что не рекомендует заводить эту породу большинству людей, но особенно тем, у которых нет опыта. Акиты очень сильные и требуют хорошей дрессировки. У большинства хозяев, по мнению кинолога, просто не найдется времени на это.

На второе место специалист поставил немецких овчарок. Атертон подчеркнул, что эти собаки теоретически могут быть хорошими домашними питомцами даже для новичков, однако не следует выбирать щенков, которые выводились специально для определенных рабочих функций. Daily Express отмечает, что немецкие овчарки очень умны, однако они требуют твердой руки и хорошей дрессировки, что может не подойти владельцам-новичкам.

Третьей худшей породой для новичков Атертон назвал бордер-колли. Эти собаки очень активны и на протяжении всей жизни требуют постоянных физических нагрузок. Кроме того, они очень общительны и могут быстро заскучать, если на них не обращают внимания. А от скуки бордер-колли начинают, например, грызть вещи. Атертон также отметил, что это довольно кусачая порода, и часто они кусают детей. По мнению кинолога, в опытных руках эти собаки могут быть замечательными питомцами, но новичкам их лучше не заводить.

Ранее Атертон назвал редкие и малоизвестные породы собак, которые лучше всего подходят для семей с детьми. На первое место в своем списке он поставил леонбергеров.